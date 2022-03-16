Kuşadası'nda dilencilere karşı "sivil zabıta" önlemi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde seyyar satıcı ve dilencilerle mücadele etmek amacıyla sivil zabıta ekibi kuruldu. Hafta sonlarında görevlendirilen sivil zabıtalar, dilencilik ve izinsiz seyyar satıcılık faaliyetinde bulunarak vatandaşları rahatsız eden kişilere göz açtırmıyor.

Kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla denetimlerini kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, özellikle hafta sonlarında artış gösteren seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla sivil zabıta ekibi kurdu. Mart ayının başından bu yana Cumartesi ve Pazar günleri, üniformaları olmadan sivil kıyafetleri ile Kuşadası'nın sahil şeridinde görev yapan zabıta ekipleri kısa süre içerisinde büyük başarı elde etti. Dilencilik ve izinsiz seyyar satıcılık yaparak duygu istismarında bulunan kişileri görüntüleyip kayıt altına alan sivil zabıta ekipleri, belirlenen kişilere cezai işlem uyguladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hemşehrilerinin ve kenti ziyarete gelen yerli, yabancı turistlerin huzurunu sağlamak amacıyla kurdukları sivil zabıta ekibinin kısa süre içerisinde verimli bir çalışmaya imza attığını belirterek "Kentimizde düzenin ve huzurun hakim olabilmesi için yetki ve sorumluluklarımız doğrultusunda elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi. - AYDIN