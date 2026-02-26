Kuşadası\'nda İşlendirme Ofisi 2026 yılında da istihdam kaynağı oluyor

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle kurulan 'İşlendirme Ofisi' aracılığıyla 2026 yılının ilk 2 ayında 77 kişi işe yerleştirildi. Merkez, başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görevini üstleniyor.

Kuşadası Belediyesi, kentte nitelikli personel ihtiyacı olan işletmelerle iş arayanları aynı çatı altında buluşturmak için 2019 yılında Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi ile protokol imzalayarak İşlendirme Ofisi'ni kurdu. Kentte ekonomiye ve istihdama önemli bir katkı sunan merkez tarafından 2026 yılının ocak ve şubat aylarını kapsayan dönemde 77 kişiye iş imkanı sağlandı.

Başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuran merkezde, yapılan başvurular önce kayıt altına alınıyor. Daha sonra iş arayan kişilerin yaş, eğitim ve mesleki durumlarına bakılarak tasnif edilen başvurular, iş kurumu ile birlikte ortak bir veri tabanında saklanıyor. Böylece iş arayan herkese iş kurumu tarafından bir danışman atanması sağlanıyor. Merkez, Değirmendere Mahallesi İstikbal Sokak üzerinde bulunan Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. - AYDIN