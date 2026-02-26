Kuşadası'nda İşlendirme Ofisi 2026 yılında da istihdam kaynağı oluyor - Son Dakika
Kuşadası'nda İşlendirme Ofisi 2026 yılında da istihdam kaynağı oluyor

Kuşadası'nda İşlendirme Ofisi 2026 yılında da istihdam kaynağı oluyor
26.02.2026 17:31  Güncelleme: 17:32
Kuşadası Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi'nin işbirliğiyle kurulan İşlendirme Ofisi, 2026 yılının ilk iki ayında 77 kişiyi istihdam etti. Ofis, turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde iş arayanlarla işverenleri buluşturarak önemli bir köprü vazifesi görmektedir.

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle kurulan 'İşlendirme Ofisi' aracılığıyla 2026 yılının ilk 2 ayında 77 kişi işe yerleştirildi. Merkez, başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görevini üstleniyor.

Kuşadası Belediyesi, kentte nitelikli personel ihtiyacı olan işletmelerle iş arayanları aynı çatı altında buluşturmak için 2019 yılında Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi ile protokol imzalayarak İşlendirme Ofisi'ni kurdu. Kentte ekonomiye ve istihdama önemli bir katkı sunan merkez tarafından 2026 yılının ocak ve şubat aylarını kapsayan dönemde 77 kişiye iş imkanı sağlandı.

Başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuran merkezde, yapılan başvurular önce kayıt altına alınıyor. Daha sonra iş arayan kişilerin yaş, eğitim ve mesleki durumlarına bakılarak tasnif edilen başvurular, iş kurumu ile birlikte ortak bir veri tabanında saklanıyor. Böylece iş arayan herkese iş kurumu tarafından bir danışman atanması sağlanıyor. Merkez, Değirmendere Mahallesi İstikbal Sokak üzerinde bulunan Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kuşadası, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda İşlendirme Ofisi 2026 yılında da istihdam kaynağı oluyor - Son Dakika

