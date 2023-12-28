 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası'nda Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi Projesi Devam Ediyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, esnafla bir araya gelerek Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Proje tamamlandığında Kuşadası'na yeni bir cazibe merkezi kazandırılacak.

Kuşadası\'nda Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi Projesi Devam Ediyor
28.12.2023 - 08:45,  Güncelleme: 08:47
Abone Ol

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, esnafla bir araya gelerek eski belediye hizmet binasını kapsayan alanda yapımı süren Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Proje tamamlandığında Kuşadası'na yeni bir cazibe merkezi daha kazandıracaklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan kent meydanımız, ekonomik açıdan esnafımıza da katkı sunacak" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel'in seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan 'kent meydanı' projesinin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Camikebir Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasının kontrollü bir şekilde yıkılmasının ardından turizm sezonunun sona ermesiyle başlayan çalışmada, ekipler tarafından projede yer alan otoparkın diyafram duvarlarının yapımı büyük oranda tamamlandı. Çok önemli bir ihtiyacı giderecek olan kent meydanı projesi Kuşadası'nın sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal yaşamına da önemli bir katkı sunacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 20 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesiyle ilgili fikir alış verişinde bulunmak için bölge esnafıyla bir araya geldi. CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek'in de eşlik ettiği buluşmada Başkan Ömer Günel, esnaftan kent meydanıyla ilgili gelen soruları yanıtladıktan sonra projede yer alan otopark, ticari üniteler ve peyzaj düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin Kuşadası'na yakışan çok güzel bir proje olacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Proje, aynı zamanda kentimize büyük bir değer katacak. Kent meydanı, modern bir turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kuşadası'nın önemli bir ihtiyacını giderecek. Amfi tiyatro, küçük meydanlar, çocuk oyun ve yürüyüş alanlarına sahip olacak kent meydanımızda konserler, çeşitli etkinlikler ve kutlamalar gerçekleştireceğiz. Böylece Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi haline gelecek olan kent meydanı, esnafımıza ekonomik açıdan katkı sağlayacak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Yerel Haberler, Belediye, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:43 Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement