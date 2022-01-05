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Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı - Son Dakika

Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı

05.01.2022 09:17
Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı

Kuşadası Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını yaptı.

Kuşadası Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını yaptı. Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşen toplantıya, sosyal belediyecilik alanında alınan önemli kararlar damga vurdu. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çekilen meclis toplantısında, Kuşadası'nda yaşayan ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yapılan nakdi yardımlar ile öğrencilere sağlanan eğitim desteğinin 2 katına çıkarılması kararlaştırıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşen toplantıda, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 2022 yılı boyunca her ayın ilk salı günü toplanmasına ve yıl boyunca tatil yapmamasına karar verildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu'nda Belediye Meclis üyelerinden Melahat Yaylacı, Gürol Turhan, Mehmet Sarıdedeoğlu ve Kılınç Kocaman'ın yer alması karara bağlandı.

2022 yılının ilk meclis toplantısında sosyal belediyecilikle ilgili önemli kararlar alındı. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Kuşadası'nda yaşayan ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yaptığı nakdi yardım 2 katına çıkarıldı. Ayrıca, eğitim bursundan faydalanan öğrenci sayısının yüzde 50, burs miktarının da yüzde 100 oranında artırılmasına karar verildi. Evinde doğalgaz kullanan ihtiyaç sahibi vatandaşlaraysa yapılacak olan yakacak yardım tutarını geçmeyecek şekilde nakdi fatura desteği verilmesi karara bağlandı. Öte yandan toplantıda alınan bir diğer önemli karar, kentte amatör sporun gelişmesine katkı sağlamakla ilgili oldu. Toplantıda 2022 yılında Kuşadası Belediyespor'a 200 bin TL nakdi yardım yapılmasına karar verildi.

Meclis toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Pandemi nedeniyle kentimizde her kesimden ihtiyaç sahibi aile ve kişi sayısında ciddi bir artış meydana geldi. Son dönemde ekonomik koşullardaki bozulma da bu sayıyı katladı. Yardım miktarlarını yetki ve imkanlarımız dahilinde artırdık. Bu yıl ilk defa yakacak yardım tutarını geçmeyecek şekilde doğalgaz faturasının ödenmesini de kapsama aldık. Böylece sosyal yardımlarımızı çeşitlendirmiş olduk. Kuşadası'nda hemşehrilerimizin kara kışı olabildiğince rahat geçirmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı
Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı

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Erkan Yücel, Ömer Günel, Enflasyon, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı - Son Dakika
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