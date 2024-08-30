30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası\'nda Coşkuyla Kutlandı

Ekonomi

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Kuşadası Atatürk Meydanında düzenlenen resmi törenlerle başladı. Sabah saatlerinde 7 feribot ile yaklaşık 3 bin 500 kişi liman önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Aynı saatlerde Ege Port limanına yanaşan Bahama Bayraklı Odyssey Of The Seas ile Norwegian Getaway isimli kruvaziyer gemileriyle büyük bir kısmı ABD, Kanada ve İngiliz uyruklu yaklaşık 11 bin yolcu ve 4 bin mürettabat kente giriş yaptı. Gemilerden inen turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi yerleri gezerken, tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde vakit geçirdi. Tören alanına uğrayan yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını büyük bir ilgiyle izledi. Halk oyunları ve çeşitli gösterilerle 102'incisi kutlanan Zafer Bayramı coşkusu dakikalar içerisinde turizm tanıtım havasına dönüştü. - AYDIN