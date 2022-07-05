Kuşadası'nın iki tarihi evi Kültür ve Sanat Merkezi Oldu - Son Dakika
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Kuşadası'nın iki tarihi evi Kültür ve Sanat Merkezi Oldu

05.07.2022 15:21
Kuşadası'nın iki tarihi evi Kültür ve Sanat Merkezi Oldu

Kuşadası Belediyesi tarafından bir süre önce bakım ve onarıma alınan Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' romanının kahramanı Feride'nin kaldığı ev olarak bilinen Çalıkuşu Evi ile 'Efe Suphi Evi' törenle açıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından bir süre önce bakım ve onarıma alınan Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' romanının kahramanı Feride'nin kaldığı ev olarak bilinen Çalıkuşu Evi ile 'Efe Suphi Evi' törenle açıldı.

Başkan Ömer Günel, "Kentimize gelen edebiyat dünyasının önemli isimlerini artık çok güzel bir ortamda ağırlayacağız" dedi.

Kuşadası tarihinde öneme sahip olan Yıldırım Caddesi'ndeki 'Çalıkuşu Evi' ile 'Efe Suphi Evi, Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan tadilat işlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış törenine, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu, Yusuf Atak ile belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'na çok önemli iki kültür evi kazandırdıklarını belirterek, "Her iki evi de aktif olarak kullanacağız. Kentimize gelen edebiyat dünyasının önemli isimlerini çok güzel bir ortamda ağırlayacağız. Kuşadası'na davet edeceğimiz yazarlar, belli sürelerle Efe Suphi Evi'nde konaklayarak Çalıkuşu Evi'nde düzenlenecek etkinliklerde okurlarıyla buluşacak. Ayrıca eserlerini gereken sakinlik ve dinginlik içinde yazabilecek" diye konuştu.

Töreninin ardından Başkan Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri Çalıkuşu Evi ile Efe Suphi Evi'ni gezerek Arkeolog Ayşe Gökdemir Çalışkan'dan aslına uygun olarak yapılan tadilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nın iki tarihi evi Kültür ve Sanat Merkezi Oldu - Son Dakika

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