Kuşadası'nın yoksulluk ve yoksunluk haritası belirmeye Başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin yoksulluk ve yoksunluk haritasının çıkarılması için başlatılan çalışma devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte saha araştırması yapması için kurulan uzman ekip bugüne kadar 6 mahallede yaklaşık 4 bin ev ziyareti yaptı.

Kuşadası'nda, ihtiyaç sahibi kişiler ile engelli ve yaşlıların Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce sunulan ayni ve nakdi yardımlar ile evde bakım hizmetinden daha etkin biçimde faydalanabilmesi için başlatılan çalışma sürüyor. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi bünyesinde kentin yoksulluk ve yoksunluk haritasının çıkartılması amacıyla kurulan ve aralarında psikolog ile sosyologların da bulunduğu uzman ekip kenti karış karış dolaşarak vatandaşlarla görüşüyor.

Mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği projede ekipler, bugüne kadar Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Güzelçamlı, Ege, Camiatik ve Davutlar mahallelerindeki çalışmalarını tamamladı. Bilimsel yöntemlerin izlendiği saha araştırmasında yaklaşık 4 bin ev ziyareti gerçekleştirildi. 6 mahallede toplam bin 100 ihtiyaç sahibi aile olduğu tespit edildi. Araştırma tamamlandığında elde edilen sonuçlar ortak bir veri havuzunda toplanacak. Veriler, diğer yardım kuruluşları ve vakıflarla da paylaşılacak. Daha sonra sosyal yardımlar bu veriler ışığında belirlenecek ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere ulaştırılacak. - AYDIN