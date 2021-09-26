Kusursuz Kafe kamelyalara hizmete başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren, engelli bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe, bulunduğu kent parka açılarak kamelyalara hizmete başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren, engelli bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe, bulunduğu kent parka açılarak kamelyalara hizmete başladı. Engelli bireylerin hem çalışıp iş tecrübesi edindiği, hem de kendilerini geliştirdikleri Kusursuz Kafe, Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet kalitesini giderek arttıran Kusursuz Kafe, son olarak bulunduğu parka hizmet vermeye başladı. Daha önce Kent Park içerisindeki kamelyalara gelen vatandaşların siparişlerini karşılayamayan kafe yönetimi, bu sebeple çalışan engelli birey sayısını arttırdı. Parka gelecek vatandaşlar kafeden istediği siparişi artık verebilecek. - DÜZCE

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