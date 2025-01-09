Kütahya 30 Ağustos OSB 2024 Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya 30 Ağustos OSB 2024 Projeleri Değerlendirildi

Kütahya 30 Ağustos OSB 2024 Projeleri Değerlendirildi

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcıları ile 2024 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda bölgede hayata geçirilecek projeler arasında yükleme rampaları, cami, akaryakıt istasyonu ve sağlık ocağı bulunuyor. Ayrıca su yönetimi için gölet projesi de gündeme alındı.

09.01.2025 14:08  Güncelleme: 14:17
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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcıları, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner'in başkanlığında düzenlenen 2024 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda bölgeye dair mevcut çalışmalar ve gelecek projeler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Bu arada, OSB Müdürü Murat Demir, 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, bölge yatırımcılarına yönelik yapılan çalışmaları ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı. Çetiner, "Devlet Demiryolları ile hem 1. OSB hem de 30 Ağustos OSB için yükleme rampaları projesi kapsamında bir protokol imzaladık. Bu projenin ihalesi 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Amacımız, sanayicilerimizin ürettikleri ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında daha hızlı ve ekonomik şekilde sevkiyatını sağlamaktır. Devlet Demiryolları'nın tüm imkanlarını sanayicilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Genişleme alanları kapsamında OSB içinde bir cami alanı oluşturduk. Bu alan, imar planına işlendi ve üretim sürecine başlanması planlanıyor. Bunun yanı sıra, OSB yatırımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir akaryakıt istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bir diğer öncelikli projemiz, OSB içinde bir acil müdahale karakolu kurmaktır. Bu konuda sizlerin desteğiyle sayın Valimize konuyu arz edeceğiz. Gerekirse binanın yapımını biz üstleniriz, donanım ve yerleşim düzenlemeleri ise ilgili kurumlar tarafından yapılır. Ayrıca, hızlı müdahale gerektiren durumlar için bir sağlık ocağı projesine de bu yıl başlamayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda bir helikopter pisti projesini gündemimize aldık. Müracaatlarımız tamamlandı ve bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Gölet projesi ve su yönetimi

Çetiner, "Tarım Bakanlığı nezdinde oluşturulan su kurumlarıyla birlikte OSB'ye yönelik bir gölet projesi üzerinde çalışıyoruz. Gölet, yağmur ve kar sularını depolayarak sanayi proseslerinde geri dönüşüm amacıyla kullanılacak. Bu, 2032 yılı itibarıyla Kütahya'nın su kaynaklarında yaşanması öngörülen sıkıntılara çözüm üretecek. Sanayi bölgemizdeki firmalarımıza, yağmur sularını depolamalarını ve atık sularını arıtarak tekrar kullanmalarını öneriyoruz. Belediyeler ve su kurumlarıyla yapılan görüşmelerde ise refüjlerin yeşillendirilmemesi ve su tüketiminin minimuma indirilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Yatırımcılarımızın taleplerine hızlı yanıt verebilmek için OSB içinde küçük ölçekli kiralık dükkanlar inşa etmeyi planlıyoruz. Bu dükkanlar, yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamalarına imkan tanıyacaktır" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya 30 Ağustos OSB 2024 Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika

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