Kütahya Çavdarhisar\'da kırsal destekler Aslanhisar YEG ev sahipliğinde anlatıldı

Kütahya Çavdarhisar'da kırsal destekler Aslanhisar YEG ev sahipliğinde anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Çavdarhisar'da kırsal kalkınma desteklerine ilişkin bilgilendirme toplantısı Aslanhisar YEG ev sahipliğinde yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in katıldığı toplantıda KKYDP, IPARD ve IFAD hibeleri, başvuru süreçleri ve yatırım imkanları anlatıldı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde üretici ve yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Aslanhisar Yerel Eylem Grubu (YEG) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katıldı. Programda, üreticiler ve kırsal alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere KKYDP, IPARD ve IFAD kapsamında sunulan hibe ve destek programları hakkında bilgi verildi. Desteklerden daha etkin yararlanılması, başvuru süreçleri ve yatırım imkanlarına ilişkin konular ele alındı.
Katılımcıların merak ettiği soruların da yanıtlandığı toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Yetkililer, kırsal alanda üretim, yatırım ve kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
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