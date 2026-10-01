Kütahya Çavdarhisar\'da kırsal destekler Aslanhisar YEG ev sahipliğinde anlatıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde üretici ve yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aslanhisar Yerel Eylem Grubu (YEG) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katıldı. Programda, üreticiler ve kırsal alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere KKYDP, IPARD ve IFAD kapsamında sunulan hibe ve destek programları hakkında bilgi verildi. Desteklerden daha etkin yararlanılması, başvuru süreçleri ve yatırım imkanlarına ilişkin konular ele alındı.

Katılımcıların merak ettiği soruların da yanıtlandığı toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Yetkililer, kırsal alanda üretim, yatırım ve kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.