Kütahya'da 10 Bin İş Gücü Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da 10 Bin İş Gücü Talebi

Kütahya\'da 10 Bin İş Gücü Talebi
05.06.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Işın, iş gücü bulma zorluğu ve eğitime erişim eksikliğini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, iş dünyasının nitelikli eleman bulmakta zorlandığını belirterek, Kütahya'da yaklaşık 10 bin kişilik iş gücü talebi bulunduğunu söyledi.

Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı'nda konuşan Vali Işın, çalışma çağındaki nüfus, istihdam verileri ve gençlerin iş hayatına katılımı konularına değindi. Vali Işın, Kütahya'nın üretim yapan, sanayisi gelişen ve yatırım almaya devam eden bir şehir olduğunu ifade etti. Buna rağmen işverenlerin en önemli sorunlarından birinin çalıştıracak personel bulamamak olduğunu vurgulayan Işın, kentte eğitim dışında kalan ve herhangi bir işte çalışmayan önemli bir nüfusun bulunduğuna dikkat çekti.

Kütahya'da çalışma çağında olup eğitimde yer almayan ve herhangi bir işte çalışmayan kişilerin bulunduğunu belirten Işın, bu durumun yalnızca Kütahya'nın değil, Türkiye'nin de önemli sorunlarından biri olduğunu belirtti.

İşverenlerden gelen talepleri sürekli takip ettiklerini ifade eden Işın, "Şu anda sanayicilerimizden ve iş insanlarımızdan yaklaşık 10 bin kişilik eleman talebi bulunuyor. Buna rağmen çalışma çağında olup herhangi bir işte çalışmayan ve eğitim hayatının da dışında kalan vatandaşlarımız var. Bu tablo üzerinde hep birlikte düşünmemiz gerekiyor" dedi.

İş gücü piyasasında yaşanan sıkıntıların yalnızca ücretlerle açıklanamayacağını belirten Vali Işın, iş hayatına katılımı etkileyen farklı nedenler bulunduğunu söyledi.

Yaşam beklentilerinin değişmesi, eğitim sistemi ile iş dünyasının ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluk ve aile desteği gibi faktörlerin çalışma hayatına katılımı etkilediğini ifade eden Işın, özellikle genç kuşakların çalışma anlayışında önemli değişimler yaşandığını kaydetti.

Işın, "Bazı gençlerimiz daha rahat bir yaşam tercih ediyor. Yorulmak istemiyor, terlemek istemiyor. Dijital dünyanın etkisiyle çalışma hayatına bakış açılarında farklılıklar oluştu. Bu durum iş gücü piyasasında bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor" diye konuştu.

"Kütahya'da asgari ücretle çalıştıran işletme sayısı çok az"

Kentteki işverenlerin çalışanlarına yönelik yaklaşımına da değinen Vali Işın, Kütahya'da birçok işletmenin çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaş verdiğini söyledi.

İş dünyası temsilcileriyle sürekli görüşme halinde olduklarını belirten Işın, "Kütahya'da çalışanlarını yalnızca asgari ücretle istihdam eden işletme sayısı oldukça azdır. Birçok iş yerimiz çalışanlarına asgari ücretin üzerinde ücret vermektedir. Dolayısıyla yaşanan sıkıntıları sadece maaş yetersizliği üzerinden değerlendirmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kentin çalışma hayatına ilişkin güncel verileri de paylaşan Vali Işın, Kütahya'da toplam 155 bin kişinin aktif olarak çalıştığını açıkladı.

Bu çalışanların yaklaşık 112 bininin sigortalı işçi, 27 bininin Bağ-Kur kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve girişimcilerden oluştuğunu belirten Işın, geri kalan kısmın ise kamu kurumlarında görev yapan personelden meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan kentte emekli sayısının 144 bin seviyesinde bulunduğunu ifade eden Işın, çalışan-emekli dengesine dikkat çekerek, "Kütahya'da çalışan sayısı ile emekli sayısı birbirine oldukça yakın. Çalışan-emekli oranımız yaklaşık 1,09 seviyesinde. Türkiye ortalaması ise 1,55. Bu tablo üretim ve istihdam açısından üzerinde durulması gereken bir durumdur" dedi.

Zaman zaman köy ziyaretlerinde ve şehir merkezindeki incelemelerinde çalışma çağında olmasına rağmen üretim hayatının dışında kalan kişilerle karşılaştığını belirten Vali Işın, bu durumun kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Özellikle kırsal bölgelerde ve kahvehanelerde zaman geçiren gençlerin sayısının dikkat çektiğini söyleyen Işın, insanların daha uzun ve sağlıklı yaşadığı günümüzde çalışma hayatından erken kopulmaması gerektiğini vurguladı.

Vali Işın, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, gençlerin üretime katılması ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için kamu kurumları, eğitim kuruluşları ve özel sektörün iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Valiliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 10 Bin İş Gücü Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret

10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:07
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:25:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 10 Bin İş Gücü Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.