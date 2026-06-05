Kütahya\'da 10 Bin İş Gücü Talebi

Kütahya Valisi Musa Işın, iş dünyasının nitelikli eleman bulmakta zorlandığını belirterek, Kütahya'da yaklaşık 10 bin kişilik iş gücü talebi bulunduğunu söyledi.

Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı'nda konuşan Vali Işın, çalışma çağındaki nüfus, istihdam verileri ve gençlerin iş hayatına katılımı konularına değindi. Vali Işın, Kütahya'nın üretim yapan, sanayisi gelişen ve yatırım almaya devam eden bir şehir olduğunu ifade etti. Buna rağmen işverenlerin en önemli sorunlarından birinin çalıştıracak personel bulamamak olduğunu vurgulayan Işın, kentte eğitim dışında kalan ve herhangi bir işte çalışmayan önemli bir nüfusun bulunduğuna dikkat çekti.

Kütahya'da çalışma çağında olup eğitimde yer almayan ve herhangi bir işte çalışmayan kişilerin bulunduğunu belirten Işın, bu durumun yalnızca Kütahya'nın değil, Türkiye'nin de önemli sorunlarından biri olduğunu belirtti.

İşverenlerden gelen talepleri sürekli takip ettiklerini ifade eden Işın, "Şu anda sanayicilerimizden ve iş insanlarımızdan yaklaşık 10 bin kişilik eleman talebi bulunuyor. Buna rağmen çalışma çağında olup herhangi bir işte çalışmayan ve eğitim hayatının da dışında kalan vatandaşlarımız var. Bu tablo üzerinde hep birlikte düşünmemiz gerekiyor" dedi.

İş gücü piyasasında yaşanan sıkıntıların yalnızca ücretlerle açıklanamayacağını belirten Vali Işın, iş hayatına katılımı etkileyen farklı nedenler bulunduğunu söyledi.

Yaşam beklentilerinin değişmesi, eğitim sistemi ile iş dünyasının ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluk ve aile desteği gibi faktörlerin çalışma hayatına katılımı etkilediğini ifade eden Işın, özellikle genç kuşakların çalışma anlayışında önemli değişimler yaşandığını kaydetti.

Işın, "Bazı gençlerimiz daha rahat bir yaşam tercih ediyor. Yorulmak istemiyor, terlemek istemiyor. Dijital dünyanın etkisiyle çalışma hayatına bakış açılarında farklılıklar oluştu. Bu durum iş gücü piyasasında bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor" diye konuştu.

"Kütahya'da asgari ücretle çalıştıran işletme sayısı çok az"

Kentteki işverenlerin çalışanlarına yönelik yaklaşımına da değinen Vali Işın, Kütahya'da birçok işletmenin çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaş verdiğini söyledi.

İş dünyası temsilcileriyle sürekli görüşme halinde olduklarını belirten Işın, "Kütahya'da çalışanlarını yalnızca asgari ücretle istihdam eden işletme sayısı oldukça azdır. Birçok iş yerimiz çalışanlarına asgari ücretin üzerinde ücret vermektedir. Dolayısıyla yaşanan sıkıntıları sadece maaş yetersizliği üzerinden değerlendirmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kentin çalışma hayatına ilişkin güncel verileri de paylaşan Vali Işın, Kütahya'da toplam 155 bin kişinin aktif olarak çalıştığını açıkladı.

Bu çalışanların yaklaşık 112 bininin sigortalı işçi, 27 bininin Bağ-Kur kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve girişimcilerden oluştuğunu belirten Işın, geri kalan kısmın ise kamu kurumlarında görev yapan personelden meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan kentte emekli sayısının 144 bin seviyesinde bulunduğunu ifade eden Işın, çalışan-emekli dengesine dikkat çekerek, "Kütahya'da çalışan sayısı ile emekli sayısı birbirine oldukça yakın. Çalışan-emekli oranımız yaklaşık 1,09 seviyesinde. Türkiye ortalaması ise 1,55. Bu tablo üretim ve istihdam açısından üzerinde durulması gereken bir durumdur" dedi.

Zaman zaman köy ziyaretlerinde ve şehir merkezindeki incelemelerinde çalışma çağında olmasına rağmen üretim hayatının dışında kalan kişilerle karşılaştığını belirten Vali Işın, bu durumun kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Özellikle kırsal bölgelerde ve kahvehanelerde zaman geçiren gençlerin sayısının dikkat çektiğini söyleyen Işın, insanların daha uzun ve sağlıklı yaşadığı günümüzde çalışma hayatından erken kopulmaması gerektiğini vurguladı.

Vali Işın, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, gençlerin üretime katılması ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için kamu kurumları, eğitim kuruluşları ve özel sektörün iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA