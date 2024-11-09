Kütahya'da 1945 Arsa Tahsis Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da 1945 Arsa Tahsis Edilecek

Kütahya\'da 1945 Arsa Tahsis Edilecek

AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay, 'İlk Arsam' projesi kapsamında toplam 1945 arsa tahsis edileceğini duyurdu.

09.11.2024 10:47
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'da "İlk Arsam" projesinde toplam bin 945 adet arsanın vatandaşlara tahsis edileceğini açıkladı.

Başkan Mustafa Önsay konuyla ilgili açıklamasında, "Asrın sosyal konut projesinde Kütahya'mızda bin 703 adet müstakil, 242 adet müşterek olmak üzere toplam bin 945 adet arsa vatandaşlarımıza tahsis edilecektir. Buna göre, Merkez Parmakören Mahallesi'nde 88 bin 342 metrekare alanda, 160 adet müşterek arsa için hak sahipler ile sözleşme imzalama süreci tamamlanmıştır. Parmakören Mahallesi'nde 1 milyon 941 bin 645 metrekare alanda 1000 adet müstakil arsa için hak sahipleri ile Kasım 2024 tarihinde sözleşme imzalanacaktır. Altıntaş ilçesinde 18 adet müstakil arsa, 4 adet müşterek arsa hissesi için Hürriyet Mahallesi'nde 76 bin 126 metrekarelik alanda hak sahipleri ile Haziran 2025 tarihinde sözleşme imzalanacaktır. Çavdarhisar ilçesinde 12 adet müstakil arsa için Meydan Mahallesi'nde 5 bin 59 metrekarelik alanda hak sahipleri ile Kasım 2024 tarihinde sözleşme imzalanacaktır. Dumlupınar ilçesinde 5 adet müstakil, 3 adet müşterek arsa hissesi için hak sahipleri ile Mart 2025 tarihinde sözleşme imzalanacaktır. Emet ilçesinde 16 adet müstakil arsa, 2 adet müşterek arsa hissesi için Esentepe Mahallesi'nde hak sahipleri ile Mart 2025 tarihinde sözleşme imzalanacaktır. Gediz ilçesinde Eski Gediz Hisar Mahallesi'nde 226 adet müstakil arsa, 26 adet müşterek arsa hissesi için hak sahipleri ile Temmuz 2025 tarihinde sözleşme imzalanacaktır. Pazarlar ilçesinde 11 adet müstakil arsa hissesi için hak sahipleri ile Mart 2025 tarihinde sözleşme imzalanacaktır. Tavşanlı ilçesi Tepecik Aşağı Mahallesi'nde, Ömerli ve Çardaklı Mahallesi'nde 413 adet müstakil arsa, 46 adet müşterek arsa hissesi için hak sahipleri ile Temmuz 2025 tarihinde sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 1945 Arsa Tahsis Edilecek - Son Dakika

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