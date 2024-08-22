Kütahya\'da AB Desteğiyle Kurulan Yılman Besi Çiftliği Protokol Üyeleri Tarafından Ziyaret Edildi

Ekonomi

Kütahya'da protokol üyeleri, Parmakören Mahallesi'nde AB desteği ile kurulan Yılman Besi Çiftliği'ni gezerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Birsen Karaaslan ve işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın tarım konusunda önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Kütahya Valisi Musa Işın, bunu değerlendirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Projeye TKDK tarafından yüzde 70 hibe desteği ile yaklaşık 5,5 milyon lira destek verildiğini, çiftliğin Aslanapa'da kurulması için çalışmaların devam ettiği tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgesi için küçük bir numune olduğunu söyleyen Işın, "O tesisin en küçük birimi bu tesis kadar olacak. Dolayısıyla bilimsel manada hayvancılık, tarım ve meyvecilik bizim önemli görevlerimizden ve hedeflerimizden bir tanesidir. İnşallah tarımda da önemli bir yere geleceğiz" dedi.

TKDK olarak 2013 yılından beri Kütahya'da önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getiren TKDK Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, "Buradaki işletmemiz 82 başlık bir büyükbaş kırmızı et üretim tesisi. Özelliği şu, 40 yaş altı bir genç çiftçimiz, geleneksel olarak bu hayvancılığı yaparken modern yöntemlerle Kütahya'mızda verimli, etkin bir yatırım gerçekleştiriyor. Hedefimiz özellikle 40 yaş altı gençleri, kadın girişimcileri desteklemek" diye konuştu.

Tesiste tamamen yarı otomatik bir sisteme geçtiklerini belirten tesisin kurucularından besici Ahmet Yılman, hayvanların konforuyla birlikte kendi konforlarının da yükseldiğini söyledi.

Kütahya AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise "Bizim Kütahya'da bu ve buna benzer tesisleri artırma kaygımız var. Daha büyük Kütahya'yı kurmakla ilgili de hayallerimiz var. Bunun için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyarete Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser katıldı. - KÜTAHYA