Kütahya'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kütahya'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri tamamlandı

Kütahya\'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri tamamlandı

Kütahya'nın Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi işlerinin ihale süreci tamamlandı ve işlerin yapım sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında toplamda 380 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak.

06.09.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi işlerinin ihale süreci tamamlandığı ve işlerin yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işlerine ait ihale işlemlerinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Projelerin ihale süreci tamamlanmış olup, işlerin yapım sözleşmesini imzaladık. Aslanapa ilçesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinin tamamlanması ile 180 bin dekar, Altıntaş ilçesinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinin tamamlanması ile 200 bin dekar alan olmak üzere toplamda 380 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır" dedi.

Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Aslanapa ilçesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında, 800 kilometre stabilize kaplı tarla içi yol yapımı planlanmakta olup, tarla sınırlarında ya da öbekler halinde bulunan 150 bin metreküp taş toplanması ve 250 bin metreküp tesviye çalışması, Altıntaş ilçesinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında ise 900 kilometre stabilize kaplı tarla içi yol yapımı planlanmakta olup, tarla sınırlarında ya da öbekler halinde bulunan 180 bin metreküp taş toplanması ve 300 bin metreküp tesviye çalışması gerçekleştirilecektir. Projelerin Kütahya'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Müdür Balta, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Kütahya'ya yaptığı yatırımlarla Kütahya'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam ettiğini, Kütahya'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Altıntaş, Aslanapa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement