Kütahya\'da B-Reçete Denetimleri

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, B-Reçete Sistemi kapsamında Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Ziyaretlerde, B-Reçete Sistemi'nin etkin uygulanması, bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde satışı ve doğru kullanım uygulamaları hakkında bayi yetkililerine bilgilendirmelerde bulunuldu.
Yetkililer, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, bitki koruma ürünlerinin güvenli ve kontrollü kullanımının sağlanması amacıyla denetim ve rehberlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA
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