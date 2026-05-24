Kütahya\'da Blueberry Eğitimi ve İşbirliği

Kütahya Ticaret Borsası tarafından Hollanda iş birliğiyle düzenlenen "Blueberry Yetiştiriciliği Eğitimi ve Uluslararası İş Birliği Programı" kapsamında Kütahya'da önemli temaslar gerçekleştirildi. Program çerçevesinde kente gelen Hollandalı heyet, ikinci gün saha ziyaretlerinde bulunarak Kütahya'nın tarımsal üretim potansiyelini yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen teknik inceleme programına Hollanda Ticaret Müsteşarı Niels Veenis, Hollandalı yatırımcılar, sektör temsilcileri ve Hollanda Tarım Danışmanı Marcel de Jong katıldı. Heyete, Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş, Meclis Üyesi Nüfide Erdurgut, Genel Sekreter Yasemin Yol ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri eşlik etti.

Program kapsamında il genelindeki tarım arazileri ziyaret edilerek Kütahya'nın iklim yapısı, su kaynakları, toprak kalitesi ve tarımsal üretim altyapısı değerlendirildi. Özellikle blueberry başta olmak üzere üzümsü meyve yetiştiriciliğine uygun bölgelerde incelemelerde bulunan heyet, üretim kapasitesi ve yatırım potansiyeli hakkında detaylı bilgi aldı.

Saha ziyaretleri sırasında modern tarım uygulamaları, verimlilik kriterleri, sulama sistemleri, üretim planlaması ve ihracata yönelik üretim modelleri ele alındı. Hollanda Tarım Danışmanı Marcel de Jong, Avrupa'da uygulanan modern üzümsü meyve yetiştiriciliği sistemleri hakkında teknik bilgiler paylaşarak, yüksek verimli üretim modelleri ve yatırım süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından da Kütahya'daki mevcut tarım arazileri, alternatif ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi ve bölgenin tarımsal avantajları hakkında heyete kapsamlı sunum yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde Kütahya'nın özellikle iklim ve toprak yapısı bakımından blueberry üretimi için önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade edildi.

Necati Gültekin, gerçekleştirilen programın Kütahya tarımı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, kentte tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Gültekin, katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması, üreticilerin uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi ve yabancı yatırımcılarla sürdürülebilir iş birliklerinin kurulmasının amaçlandığını ifade etti.

Kütahya'da gerçekleştirilen teknik inceleme ve saha ziyaretlerinin; modern tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına, yeni yatırım alanlarının oluşmasına, üreticilerin farklı ürün modellerine yönelmesine ve uluslararası ticari iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA