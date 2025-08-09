Kütahya\'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

Kütahya'da tarım sayımı, yeni destekleme modeli ve tarla yangınları ile mücadele konularında çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ile Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Üreticilere yönelik olan toplantı, Karaöz köyünde gerçekleştirildi. Programda tarım sayımı, yeni destekleme modeli ve tarla yangınları ile mücadele konularında çiftçilerle detaylı bilgiler paylaşıldı. - KÜTAHYA