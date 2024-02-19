Kütahya'da doğal afet nedeniyle çadır ağılı göçen hayvan yetiştiricisine yardım - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da doğal afet nedeniyle çadır ağılı göçen hayvan yetiştiricisine yardım

Kütahya\'da doğal afet nedeniyle çadır ağılı göçen hayvan yetiştiricisine yardım

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ören köyünde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Çakıcı'ya, çadır ağılının göçmesi sonucu yardım eli uzatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen çadır ağıl, mağduriyeti gidermek amacıyla hızlı bir şekilde kuruldu. Çiftçi, devletin desteği için teşekkürlerini iletti.

19.02.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ören köyünde doğal afet nedeniyle çadır ağılı göçen küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Çakıcı'ya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yardım eli uzatıldı.

Örenköy de Ahmet Çakıcı'ya ait ağılda 15 Şubat'ta meydana gelen ve yaklaşık 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu çadır ağılın göçmesi ile ilgili İl Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen çadır ağıl yetiştiricinin müracaatının ertesi günü kurulumu yapılarak mağduriyeti giderildi.

Devletin vatandaşının yanında olmaya devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, " Afetler hiçbirimizin arzu edeceği bir durum değildir. Devlet, millet birlikteliği ile çaba gösterildi. Dayanışmanın örneğini göstermek için buradayız" dedi.

Kendisine verdikleri destekten dolayı yetkililere teşekkür eden Üretici Ahmet Çakıcı, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok mutlu oldum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da doğal afet nedeniyle çadır ağılı göçen hayvan yetiştiricisine yardım - Son Dakika

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