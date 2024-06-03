Kütahya\'da ISPM-15 işletme fırınları ve paletler denetlendi

Ekonomi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 18 adet ISPM-15 işletme fırınları ve bu firmalar tarafından üretilen paletleri ihraç ürünlerinde kullanan firmaların 2024 yılı 1. Altı aylık denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Orman Endüstri Mühendisi ile birlikte ilde faaliyet gösteren 18 adet ISPM-15 işletme fırınları ve bu firmalar tarafından üretilen paletleri ihraç ürünlerinde kullanan firmaların 2024 yılı 1. Altı aylık denetimleri yapıldı. - KÜTAHYA