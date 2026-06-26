Kütahya'da Kiraz Hasadı Öncesi Pestisit Denetimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Kiraz Hasadı Öncesi Pestisit Denetimleri Başladı

Kütahya\'da Kiraz Hasadı Öncesi Pestisit Denetimleri Başladı
26.06.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kiraz bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimleri yapılıyor. Güvenilir gıda hedefleniyor.

Kütahya'da kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgelerde hasat öncesi pestisit denetimleri başladı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gediz ve Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, 2026 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında kiraz bahçelerinde numune alma çalışmaları yürütülüyor.

Yapılan çalışmalarla, hasat öncesinde ürünlerde pestisit kalıntı düzeylerinin kontrol edilmesi ve tüketiciye güvenilir gıda ulaştırılması hedefleniyor. Yetkililer, "Tarladan sofraya güvenilir ve sağlıklı gıda" anlayışı doğrultusunda denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Kiraz Hasadı Öncesi Pestisit Denetimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Karanlık yolda feci ölüm Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi Karanlık yolda feci ölüm! Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da gece yarısı esrarengiz görüntü İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

10:48
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı
10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 11:05:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kiraz Hasadı Öncesi Pestisit Denetimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.