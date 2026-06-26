Kütahya\'da Kiraz Hasadı Öncesi Pestisit Denetimleri Başladı

Kütahya'da kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgelerde hasat öncesi pestisit denetimleri başladı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gediz ve Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, 2026 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında kiraz bahçelerinde numune alma çalışmaları yürütülüyor.

Yapılan çalışmalarla, hasat öncesinde ürünlerde pestisit kalıntı düzeylerinin kontrol edilmesi ve tüketiciye güvenilir gıda ulaştırılması hedefleniyor. Yetkililer, "Tarladan sofraya güvenilir ve sağlıklı gıda" anlayışı doğrultusunda denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA