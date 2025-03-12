Kütahya\'da Kiraz ve Vişne İçin Bordo Bulamacı Uygulaması

Kütahya'nın Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde kiraz, vişne ağaçlarına fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı bordo bulamacı uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Kiraz ve vişne yetiştiriciliğinde Entegre Mücadelenin Yaygınlaştırılması çerçevesinde kiraz, vişne üretiminin yoğun olduğu Pazarlar ve Şaphane ilçelerindeki üreticilere yüzde 50 İl Özel İdare katkılı verilen 10 ton bordo bulamacı ile üreticiler fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı vişne, kiraz bahçelerinde bordo bulamacını uygulamaya başladı. - KÜTAHYA