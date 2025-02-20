Kütahya\'da Kiraz Yetiştiricilerine Eğitim

Ekonomi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde 34 kiraz yetiştiricisi çiftçiye yönelik uygulamalı eğitim programı düzenlendiği bildirildi.

Coğrafi işaretli Pazarlar kirazında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde 34 kiraz yetiştiricisi çiftçiye yönelik uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Planlanan program çerçevesinde, kiraz yetiştiriciliği ve budama konularında teorik eğitimler verilerek, ardından sahada uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca, meyve işleme ve paketleme tesislerine ziyaretler düzenlenerek, üretim süreçleri hakkında bilgi verildi. - KÜTAHYA