Kütahya\'da Kurban Bayramı Denetimleri

Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla yol kontrolleri ve sevk denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

İl genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık personeli ile emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurbanlık hayvanların küpe bilgileri, veteriner sağlık raporları, sevk belgeleri ve nakil şartları titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlıklara ulaşabilmesi için denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini belirtirken, 'Güvenli sevk, sağlıklı hayvan ve güvenilir kurbanlık' anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. - KÜTAHYA