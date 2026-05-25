Kütahya\'da Kurban Kesim Alanları Denetlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kurban Bayramı öncesi geçici kurban kesim alanlarına yönelik denetim yapıldı.
Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yapılan denetimlerde, kesim alanlarının hijyen şartları, kullanılan ekipmanlar ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi.
Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla işletmelere gerekli bilgilendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA
