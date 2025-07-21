Kütahya'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kütahya'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Toplantısı

Kütahya\'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Toplantısı
21.07.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜTBO ve paydaşları, nitelikli iş gücü için iş birliğini güçlendirme amaçlı toplantı düzenledi.

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) ev sahipliğinde İş Kurumu ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen, borsa üyelerinin de istihdam sağladığı Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) çerçevesinde işbirliği yapılan paydaşlarla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Kütahya'daki istihdamın geliştirilmesi ve nitelikli iş gücünün artırılması adına kurumlar arası iş birliğinin kritik rol oynadığını vurguladı. Gültekin, İş Kurumu ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen NİYEP çerçevesinde borsa üyelerinin talepleri doğrultusunda açılan kurslarla bugüne kadar 20'yi aşkın kişinin istihdam edildiğini, halen devam eden akaryakıt satış elemanı ve reyon görevlisi kurslarıyla birlikte bu sayının 100'e ulaşacağını ve borsa üyelerinden NİYEP çerçevesinde başvuruların devam ettiğini belirtti. Gültekin, KÜTBO olarak mesleki gelişimi destekleyen, istihdamı arttıran her türlü projeye katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise, üniversitelerin yalnızca eğitim değil aynı zamanda bilgi üreten ve bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren kurumlar olması gerektiğini vurguladı. Üretilen bilginin istihdama doğrudan katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Kızıltoprak, üniversite olarak sanayi ile kurdukları iş birlikleri çerçevesinde dijital ve teknik yeterliliklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Rektör Kızıltoprak, teknolojik altyapının geliştirilmesinin istihdamı destekleyici etkisine dikkat çekerek, hızla değişen iş ve eğitim dünyasına uyum sağlanması adına üniversite olarak kendilerini sürekli yenilediklerini ve bu doğrultuda sanayi-akademi iş birliğini güçlendirecek sürdürülebilir modeller üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kızıltoprak, NİYEP'in bu yaklaşımın somut bir parçası olarak nitelikli işgücü istihdamına katkı sağladığını dile getirdi.

İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, konuşmasında Kütahya'nın ekonomik dinamizmini artırmak ve iş gücünün kalitesini yükseltmek adına NİYEP'in hayata geçirildiğini söyledii. Şahin, NİYEP gibi projelerin iş gücü piyasasının gerçek ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduğunu, eğitim programlarının sektörden gelen taleplerle şekillendirildiğini vurguladı. Ayrıca işverenlerle sürekli diyalog halinde olduklarını ve piyasanın değişen koşullarına hızlı yanıt verecek dinamik programlar oluşturduklarını belirten Şahin, kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilerek sürdürüleceğine olan inancını dile getirdi.

Toplantıda projenin genel hedefleri, yerel aktörlerin sorumlulukları ve önümüzdeki süreçte uygulanacak stratejiler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Ardından NİYEP çerçevesinde KÜTBO eğitim salonunda eğitim gören kursiyerler ziyaret edildi.

Toplantıya KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, KÜTBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Akıncı ve Meclis Üyesi Nüfide Erdurgut, İş Kurumu Kütahya Şube Müdürü Ahmet Karaaslan, Prof. Dr Ercan Taşkın, Doç Dr. Cevat Söylemez, DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi Görevlileri ile İŞKUR yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Eğitim, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Ankara’da Gazze protestosu ABD elçiliğine yürüdüler Ankara'da Gazze protestosu! ABD elçiliğine yürüdüler
Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı
İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul’da yapılacak İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
Beyşehir’de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı Beyşehir'de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Türkiye’nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti
11 ilde dev operasyon 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi olan çete çökertildi 11 ilde dev operasyon! 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi olan çete çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor

21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 tahliye edildi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
09:52
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
09:41
Yok artık Dzeko Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
09:30
Kocaeli’de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
09:20
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu
09:19
Bütün dünya Galatasaray’ı konuşacak Transferde tarihi hafta
Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
08:56
Filenin Sultanları’na büyük ayıp
Filenin Sultanları'na büyük ayıp
08:52
Çoğu çalışan bilmiyor Yıllık izni 4 gün uzatan hak
Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak
08:39
Ne aile ne akraba Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Ne aile ne akraba! Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 21:50:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.