Kütahya\'da Nohut Üretim Sözleşmesi İmzalandı

Kütahya'da nohut üretimini geliştirmek ve kayıt altına almak amacıyla Kütahya Ticaret Borsasında Nohut Üretim Sözleşmesi imzalandı. İki pilot köyde uygulanacak sözleşme kapsamında çiftçilere tohum, ekipman ve ilaç desteği sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılında uygulamaya koyduğu sözleşmeli üretim sistemini yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Kütahya'da Nohut Üretim Sözleşmesi imzalandı.
Kütahya Ticaret Borsası garantörlüğünde hayata geçirilecek sözleşmeyi üretici Osman Oynak ve Korkmazlar Gıda ve Taş. San. ve Tic. A.Ş. temsilcileri imzaladı.
Sözleşme kapsamında Eynegazi ve Yüreğil köyleri pilot köy olarak seçildi. Pilot köylerde üretilen nohut Kütahya Ticaret Borsası tarafından garanti altına alınacak. Üreticiler, ürettikleri nohut için pazar aramak zorunda kalmayacak.
42 Çiftçiye yüzde 50 hibe ile nohut desteği sağlanacak
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından pilot olarak belirlenen köylerde talepte bulunan 42 çiftçiye sözleşme kapsamında yüzde 50 hibeyle nohut desteği sağlanacak. Toplamda 890 dekarlık alana ekilecek olan nohut için ilaçlama hizmeti de yüzde 100 hibe ile ücretsiz sunulacak.
Planlı tarım için önemli çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Vali Musa Işın, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu proje ile birlikte Kütahya'da nohut üretimini artırmayı ve çiftçilerimizin gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA
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