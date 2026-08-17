Kütahya\'da Nohut Üretimi Artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında yüzde 75 hibeli nohut tohumu desteğinden yararlanan Kütahya Merkez Büyük Saka Köyü'nde proje kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan hasat sonucunda dekardan yaklaşık 170 kilogram verim elde edildi. Proje kapsamında ekimi gerçekleştirilen 15 dekarlık alandan toplam 2 bin 550 kilogram kaliteli nohut hasadı yapıldı. Üreticilere sağlanan desteklerle tarımsal üretimin artırılması ve kaliteli ürün elde edilmesi hedeflenirken, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.