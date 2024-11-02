Kütahya'da ORKÖY Sertifika Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da ORKÖY Sertifika Töreni

Kütahya\'da ORKÖY Sertifika Töreni

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 ORKÖY destekleri için köylere sertifikalarını verdi.

02.11.2024 12:09
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2024 yılı ORKÖY desteklerinden yararlanan köylülere sertifikaları törenle verildi.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Vali yardımcısı Süleyman Ovalı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, vatandaşlar ve personel katıldı.

Sertifika töreninde bir konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, "2024 yılı için 38 orman köyünde 102 aileye 32 milyon 640 bin TL kredi, 8 milyon 160 bin TL hibe toplam 40 milyon 800 bin TL destek sağlanmıştır. 2024 yılında toplamda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman köylerimize 750 milyonu direkt ve 150 milyonu yatırım olarak toplamda 900 milyon TL'lik girdi sağladık. Orman köylüsünün yerinde kalkınmasını hedefleyen ORKÖY projelerimiz ile orman köylüsüne olan desteğimiz artarak devam edecektir" dedi - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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