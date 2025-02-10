Kütahya'da Susam İşleme Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Susam İşleme Yatırımı

Kütahya\'da Susam İşleme Yatırımı

Kütahya Merkez 1. OSB'de işletmeye 5 milyon TL hibe ödemesi yapıldı, teknoloji yenilendi.

10.02.2025 12:11
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Kütahya Merkez 1. OSB'de susam işleme ve paketleme alanında faaliyet gösteren işletmenin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 15.Etap çerçevesinde teknoloji yenileme konusundaki projesinin hak ediş kontrolünün İl Proje Yürütme Birimince gerçekleştirildiği, işletmeye 5 milyon TL hibe ödemesi yapıldığı bildirildi.

Firma sahibi M. Sabri Özevren, proje çerçevesinde temin ettikleri susam kavurma, tahin sıkma makineleri ve tahin inceltici değirmen ile teknolojilerini yenilediklerini, böylece Kütahya'nın yöresel ve aynı zamanda coğrafi işaretli olan ürünlerini daha fazla üretebileceklerini belirterek, sağlanan hibe desteği için Bakanlığa ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

İşletmeye proje çerçevesinde 5 milyon TL hibe ödemesi yapılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince KKYDP'de tarımsal sanayi işletmelerine yönelik desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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