Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fasulye ve mısır tarlalarında hastalık ve zararlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından fasulye ve mısır ekili alanlarda, ürün verimliliğini ve kaliteyi korumak amacıyla hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Kütahya'da Tarım Kontrolleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?