Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu

15.08.2022 10:17
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu

Kütahya'da Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kütahya'da Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatif Marketi, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar indirimli ürün almanın sevincini yaşadı. Vatandaşlar, "Ürünlerde hakikaten indirim var. Ürünler hesaplı" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadelede temel tüketim ve et ürünlerinde indirim uygulaması çerçevesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bugün marketlerinde indirim yaptı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başladı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu - Son Dakika

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