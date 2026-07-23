Kütahya\'da Yerli Arpa Hasadı

Kütahya'nın Dedik köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde kurulan demonstrasyon tarlalarında yerli ve milli arpa çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Hasat sonuçlarına göre, erkenci yapısıyla öne çıkan Seymen çeşidi bu sezon beklenen performansı gösteremezken, Sabribey çeşidi bölge şartlarına uyum sağlayarak başarılı bir gelişim ve verim ortaya koydu. Burakbey çeşidi ise dekarda 600 kilogramın üzerindeki verimiyle dikkat çekti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, demonstrasyon çalışmalarıyla yerli ve milli tohum çeşitlerini üreticilerle buluşturmaya ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA