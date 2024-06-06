Kütahya Domaniç Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağanüstü Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Halil Affan Erdoğan başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri Volkan Çelik, Ercan Tekdemir, Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısında, tasarruf tedbirleri hakkında köy muhtarları bilgilendirildi, köylerin alt yapı ve üst yapı çalışmaları görüşüldü. - KÜTAHYA
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