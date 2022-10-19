Kütahya ekonomi haberleri | Hisarcık'ın tarımı masaya yatırıldı

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığınca Tarım ve Orman Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, "Kütahya AK Parti İl Başkanlığı İl Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı ve İl Başkan Yardımcımız Ali Hammad Dursun, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kızıltan, İlçe Koordinatörümüz Mustafa Kızıklıoğlu, Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Güler, İl Genel Meclis Üyelerimiz Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç, Hisarcık Ziraat Odası Başkanımız Yusuf Çalışkan ile birlikte muhtarlarımızla bir araya gelerek Hisarcık ilçemizin ve köylerimizin tarım, hayvancılık, orman ve DSİ ile ilgili sorunları ve çözümleri hakkında istişarelerde bulunduk. Toplantı sonrası ise Hisarcık Ziraat Odası Başkanımız Yusuf Çalışkan'ı ziyaret ettik" dedi. - KÜTAHYA