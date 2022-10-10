Kütahya ekonomi: Kütahya Cemevi, Denizlili firma tarafından inşa ediliyor - Son Dakika
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Kütahya ekonomi: Kütahya Cemevi, Denizlili firma tarafından inşa ediliyor

10.10.2022 11:27
Kütahya ekonomi: Kütahya Cemevi, Denizlili firma tarafından inşa ediliyor

Kütahya haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle temeli atılan Kütahya Hacı Bektaş'ı Veli Cemevi, Denizlili KGY İnşaat tarafından inşa ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle temeli atılan Kütahya Hacı Bektaş'ı Veli Cemevi, Denizlili KGY İnşaat tarafından inşa ediliyor.

Törende konuşan Kütahya Valisi Ali Çelik, cemevinin yüklenicisi KGY İnşaat'a teşekkür ederek "Biz iş sürecinin iş sürecinin belirli bir sürede devam etmesini öngörürken Müteahhit firmamız sağ olsun temel atma seviyesinden planlanandan çok hızlı bir biçimde yatırımına devam ediyor. Gördüğünüz gibi ikinci katın table betonu dökülme aşamasına gelmiş. Planlamada inşallah bir aksaklık olmazsa Cem Evimiz Mart ayında hazır olacak. Zemin artı iki kattan oluşacak. Giriş katında yaklaşık 300 metrekarelik çok amaçlı salon ve Cem Evinin ihtiyacı olan sosyal donatılar yer alacak. Diğer mutfaktır, gasil hanedir diğer müştemilatlar yer alacak. İkinci katında da yine 300 metre karelik bir alan üzerinde cem alanı oluşturulacak" dedi.

Cemevi inşaatının yüklenici firması KGY İnşaat Genel Koordinatörü Reşit Özçil ise şirket olarak kaliteli güvenli yapılar sloganı ile hareket ettiklerini belirterek "Denizli KGY İnşaat olarak Kütahya'da Kültür Merkezi adı altında gençlerin etkinlik yapabilecekleri, çok amaçlı salonun bulunduğu, gasil hane, ibadethane ve kurban kesim yerlerinin olduğu bir yer. Yaklaşık 600 metrekare gibi bir table inşaat alanımız var. Dört katlı bir yer. Temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleşti. Biz buraya 29 Haziran'da gelmiştik. 03 Mart 2023 tarihinde teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun merakla ve heyecanla inşaatın bitmesini bekliyorlar. İnşallah belirlenen tarihte teslim edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Hacı Bektaş, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya ekonomi: Kütahya Cemevi, Denizlili firma tarafından inşa ediliyor - Son Dakika

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