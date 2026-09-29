Kütahya Emet'te Göncek kavunu 40 liradan satılıyor, organik tarım sertifikası verildi - Son Dakika
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Kütahya Emet'te Göncek kavunu 40 liradan satılıyor, organik tarım sertifikası verildi

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Kütahya Emet\'te Göncek kavunu 40 liradan satılıyor, organik tarım sertifikası verildi
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde yetiştirilen Göncek kavunu, kilogramı 40 liradan satılıyor. Üreticilere 'Organik Tarım 1. Aşama' sertifikası verildi; coğrafi işaret alınmasıyla pazarlama sorununun çözülmesi bekleniyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde yöreye özgü yöntemlerle yetiştirilen Göncek kavunu, kilogramı 40 liradan satışa sunuluyor. Kendine has tadı ve aromasıyla öne çıkan kavunun coğrafi işaret alması ve organik tarım kapsamında değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Göncek köyünde yetiştirilen ve özellikle kışa dayanıklılığıyla dikkat çeken Göncek Kavunu için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretim alanlarından numuneler alınarak incelemeler gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında üreticilere Göncek Kavunu için "Organik Tarım 1. Aşama" sertifikası teslim edildi. Kimyasal girdilerden uzak şekilde yetiştirilen Göncek Kavunu, az su tüketmesi ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor. Kışlık türdeki kavunun üretiminde zirai ilaç kullanılmazken, hayvan gübresi tercih ediliyor. Kavunun sulanmadan yetiştirilmesinin ise kendine özgü tat ve aromasına katkı sağladığı belirtiliyor.

"Tek sıkıntımız pazarlama"

Bu yıl Göncek köyünde 7 dekarlık alanda üretim yapan çiftçi Rahmi Keskin, doğal üretim yöntemlerinin kavuna kendine özgü bir lezzet kazandırdığını söyledi.

Göncek Kavununun aromasının üretim yöntemleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Keskin, "Göncek kavununun kendine has tadı ve aromasının olması, sulanmamasından ve kullandığımız hayvan gübresinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca üretim aşamasında hiç ilaç kullanmıyoruz" dedi.

Üretimde karşılaştıkları en büyük sorunun pazarlama olduğunu ifade eden Keskin, yetiştirdikleri kavunları pazarlarda ve köye gelen alıcılara kilogramı 40 liradan sattıklarını belirtti.

Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte ürünün bilinirliğinin ve pazarlama imkanlarının artmasını beklediklerini dile getiren Keskin, "İnşallah coğrafi işaret aldığımızda hem pazarlama sorunumuz ortadan kalkar hem de ürünümüzü daha iyi bir fiyattan satarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
KütahyaEkonomiTarımYaşamEmetSon Dakika

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