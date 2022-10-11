Kütahya haberi | Bölge Müdürü Dündar, Domaniç ormanlarında incelemelerde bulundu

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Domaniç İşletme Müdürlüğü Gürgenyayla ve Dereçarşamba Şeflikleri kayın ve karaçam sahalarında incelemelerde bulundu.

Müdür Birol Dündar'ın, gençlik bakım, sıklık bakım ve doğal gençleştirme sahalarında yaptığı incelemeler esnasında Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç yürütülen silvikültürel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Arazi programında Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz 'de hazır bulundu.

Bölge Müdürü Birol Dündar, ayrıca Domaniç İşletme Müdürlüğünde düzenlenecek olan ve Domaniç, Altıntaş, Kütahya ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüklerinin katılacağı Silvikültür Tatbikatının yapılacağı sahada da incelemelerde bulundu ve hazırlık aşaması hakkında gerekli talimatları verdi.

Arazi programının ardından Dündar, Çukurca, Sarıot, Yeşilköy, Kozluca, Muratlı, Ortaca, Durabey, Safa ve Tıraz Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç ve İşletme Şefleri de yer aldı. Hem üreticilere ve tüketicilere ekonomik anlamda, hem de topluma sosyal anlamda fayda sağlayan Kooperatiflerin önemi üzerinde durulan toplantıda; sorunlar masaya yatırıldı, istekler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA