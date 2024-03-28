Kütahya İl Özel İdaresi\'ne hibe edilen kamyonlar teslim alındı

Ekonomi

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, bir enerji üretim şirketi tarafından Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına hibe edilecek olan 8 kamyonun ilk partisini oluşturan 4 adedinin teslim alındığı belirtti.

4 kamyondan oluşan ikinci parti kamyonlarında Nisan ayı içerisinde araç parkına dahil olacağını açıklayan İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura," Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız bir enerji üretim şirketi tarafından Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına hibe edilecek olan 8 adet 2024 model 10 teker çift çeker kamyonların 4 adetini teslim aldık. Diğer 4 adet kamyonumuzun teslimi de Nisan ayı içerisinde yapılacak. Geçmiş yıllarda büyük çapta yenilediğimiz ve güçlendirdiğimiz filomuza her yıl yeni araç ve iş makineleri ilave ederek güçlü ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Bu kamyonlar ile Rabbim kazasız belasız hizmetler yapabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Bu vesile ile her daim bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz Musa Işın'a ve Milletvekillerimiz Adil Biçer'e, İsmail Çağlar Bayırcı'ya, Mehmet Demir'e, İl Genel Meclisi üyelerimize ve kamyonları hibe eden enerji üretim şirketine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA