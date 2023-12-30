Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat ekili alanlarda fenolojik gözlemler yaptı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda ekim dönemi sonrası çıkış durumları ile ilgili olarak fenolojik gözlemlerde bulunulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İl Müdürümüz Emre Yeniay ilimiz hububat üretim alanlarında arazi kontrolleri çalışması çerçevesinde buğday, arpa gibi ilimiz ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ürünlerin ekim dönemi sonrası çıkış durumları ile ilgili olarak fenolojik gözlemlerde bulundu. Mevsim şartları sebebiyle hububat ekimi yapamayan çiftçilerimizin ekim yaptıkları belirlendi" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA