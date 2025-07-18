Kütahya İl ve İlçeleri Oda/Borsa Müşterek Toplantısı Gerçekleşti

Kütahya il ve ilçeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kütahya İl ve İlçeleri Oda/ Borsa Müşterek Toplantısı", Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde Ilıca Kaplıcaları Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

Toplantıya Kütahya'nın iş dünyasının önemli temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Toplantının gündeminde, Kütahya ve ilçelerinin ekonomik geleceğini şekillendirecek önemli başlıklar yer aldı. Bu başlıklar arasında; sektör toplantılarında alınan kararların değerlendirilmesi, kalibrasyon merkezi hakkında bilgilendirme, Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı, yurtdışı alım heyeti çalışmaları, mesleki eğitim faaliyetleri, Turizm Master Planı ve fuar organizasyonları gibi konular yer aldı.

Toplantı sonrasında verilen yemeğe Gediz Kaymakamı Emrah Uzun ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'in de katılımıyla Kütahya ili ve ilçeleri adına kapsamlı bir istişare ve değerlendirme ortamı oluştu. - KÜTAHYA