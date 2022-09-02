Hisarcıklı üreticinin yaptığı ekşi tarhana büyük rağbet görüyor - Son Dakika
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Hisarcıklı üreticinin yaptığı ekşi tarhana büyük rağbet görüyor

02.09.2022 10:10
Hisarcıklı üreticinin yaptığı ekşi tarhana büyük rağbet görüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde besicilik ve çiftçilikle uğraşan İsmail Altınok, kendi yetiştirdiği kızılcık ağaçlarının meyvelerini ve yaptığı kızılcık tarhanası, reçel, marmelat ve şurubu yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde besicilik ve çiftçilikle uğraşan İsmail Altınok, kendi yetiştirdiği kızılcık ağaçlarının meyvelerini ve yaptığı kızılcık tarhanası, reçel, marmelat ve şurubu yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Çekirdeklerini toprağa gömerek yetiştirdiği 20'den fazla kızılcık ağacı bulunduğunu belirten İsmail Altınok," Kızılcık meyveleri organik ve iri taneli olduğu için müşteri bulmakta zorlanmıyorum. Topladığım kızılcık meyvelerini ve bu meyvelerden eşimle birlikte yaptığımız ekşi tarhana, marmelat, şurup ve reçeli yurt içi ve yurt dışında bulunan tanıdık arkadaşlara kargo ile gönderiyorum" dedi.

"Kızılcık tarhanası yapımı çok zahmetli bir süreç"

Kızılcık tarhanası yapımı çok zahmetli bir süreç olduğunu söyleyen Altınok," Kızılcık meyvelerini toplayıp, temizleyip, çekirdeklerini ayıkladıktan sonra kaynatıyoruz. Kaynatılan meyvelerin posası ile unu karıştırarak hamurlu kızılcığı bezlerin üzerine parça parça dökerek ovma kıvamına gelinceye kadar güneşte kurutuyoruz. Daha sonra ovarak elekten de eleyip pişirmeye hazır hale getiriyoruz. 'Doktor çorbası' olarak bilinen ekşi tarhana, yöremizin gözde çorbalarının başında gelmektedir. Kızılcıktan elde edilen ekşi tarhana tam bir C vitamini deposu olup, soğuk algınlığı ve gripten korunmak için tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Bu nedenle halkımız kızılcık meyvesinden yaptıkları ekşi tarhanayı soğuk algınlığı ve gripten korunmak için özellikle kışın bol bol tüketmektedirler. Ekşi tarhanayı herkesin tanımasını ve bu şifa kaynağından faydalanmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklı üreticinin yaptığı ekşi tarhana büyük rağbet görüyor - Son Dakika

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