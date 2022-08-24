Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi - Son Dakika
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Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi

24.08.2022 14:13
Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni mahsul yazlık patates hasadının başlamasına rağmen fiyatların 10 TL'den aşağı düşmemesi vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni mahsul yazlık patates hasadının başlamasına rağmen fiyatların 10 TL'den aşağı düşmemesi vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.

Önceki yıllarda zarar eden patates üreticilerinin yaklaşık yüzde 70'inin sözleşmeli ekim yaptığına dikkat çeken 29 yıllık patates üreticisi Fahrettin Demir, "Tarımdaki girdi fiyatlarındaki büyük artışlar üzerine patates üreticisi zarar etmemek için son dönemlerde tüccarlarla anlaşarak sözleşmeli üretime yöneldi. Bu durum patates fiyatlarına olumsuz yansıdı. Şu anda marketlerde patates 10-12 TL!' den satılıyor. Bu yıl 30 dönüm alana patates ekimi yaptım ve yaklaşık 90 ton ürün bekliyorum. Kendi üretimim olan patatesi perakende 10 TL'den, toptan ise 7,5 TL'den veriyorum. Vatandaşlara tavsiyem kışın tüketecekleri patatesleri şimdiden alsınlar. Çünkü fiyatların ne olacağı belli değil" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi - Son Dakika
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