Simav'da kestane verimini arttırma çalışmaları - Son Dakika
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Simav'da kestane verimini arttırma çalışmaları

12.08.2022 10:23
Simav'da kestane verimini arttırma çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Simav Yeniköy de yöre halkı ile bir araya gelerek kestane veriminin artırılması konusunda istişarede bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Simav Yeniköy de yöre halkı ile bir araya gelerek kestane veriminin artırılması konusunda istişarede bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Aynı zamanda kestane dal kanseri ve gal arısı ile mücadele çalışmaları konuşulduğu toplantıda alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıya Bölge Müdürü Birol Dündar'ın yanı sıra Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Orman İşletme Şefleri ile köylü vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Yeniköy, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simav'da kestane verimini arttırma çalışmaları - Son Dakika

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