Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Simav Yeniköy de yöre halkı ile bir araya gelerek kestane veriminin artırılması konusunda istişarede bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: İHA

Yeniköy, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Simav'da kestane verimini arttırma çalışmaları - Son Dakika

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