Kütahya OSB\'de Yeni Yatırım Projeleri ve İyileştirmeler

Ekonomi

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, bölgedeki çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öztaş, bütçeyi en iyi şekilde değerlendirerek hem mevcut altyapıda iyileştirmeler yaptıklarını hem de yeni projelere imza attıklarını belirtti.

OSB'de düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Mahmut Öztaş, hizmet binası, yollar, çevre güvenlik duvarları ve TOKİ bağlantı yollarında önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özellikle OSB'nin giriş-çıkış noktalarında hızlanma şeritlerinin yapılmasıyla hem yatırımcılar hem de ziyaretçiler için ulaşım kolaylığı sağlandığını belirtti.

TOKİ bağlantı yolunun yanı sıra belediye ile iş birliği içinde yeni imar yollarının da tamamlandığını belirten Öztaş, "İkinci bir yol olarak, yeni altyapının arkasına ulaşacak duvar çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu tamamlandığında yatırımcılarımız şehre çok daha kolay ulaşabilecek" dedi.

"Yatırımlar fayda-maliyet hesabına göre planlanıyor"

Genişleme bölgesindeki yatırımların dikkatle planlandığını vurgulayan Öztaş, "Yönetim kurulumuzdaki değerli üyeler ve yatırımcılarımızın desteğiyle, projeleri maliyet-fayda analizi yaparak hayata geçiriyoruz. Asfalt çalışmalarında yüzde 35 oranında bir karlılık sağladık" dedi.

OSB'nin hemen yanında yer alan küçük sanayi sitesi projesine de değinen Öztaş, ilk etapta 500 ile 800 arasında iş yerinin tamamlanacağını, ikinci etabın kısa sürede başlayacağını ifade etti. Öztaş, ayrıca bölgeye cami, sağlık ocağı, karakol ve itfaiye gibi sosyal tesislerin kazandırılacağına dikkat çekti.

Öztaş, Kütahya'nın önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olacağına inandıklarını belirterek, "Her gelen yatırımcımıza en iyi şartları sunarak onları kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Son olarak, 2025 yılına dair planların istişare ile belirleneceğini söyleyen Öztaş, katkılarından dolayı tüm yatırımcılara teşekkür ederek, "Birlikte daha iyi işler yaparak bölgemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA