Kütahya Pazarlar'da Üreticilere Bordo Bulamacı Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya Pazarlar'da Üreticilere Bordo Bulamacı Dağıtıldı

Kütahya Pazarlar\'da Üreticilere Bordo Bulamacı Dağıtıldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen törenle çiftçilere Bordo bulamacı dağıtıldı. Proje, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla her yıl yüzde 50 hibe ile gerçekleştirilen bir destek programıdır.

22.11.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere 'Bordo bulamacı' dağıtım töreni düzenlendi. Tören, Pazarlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde (PAKOM) gerçekleştirildi.

2022 yılında Pazarlar Belediyesi tarafından başlatılan ve İl Özel İdaresi desteğiyle sürdürülen 'Bordo bulamacı' projesi kapsamında, her yıl yüzde 50 hibe ile çiftçilere destek sağlanıyor. Bu yıl da Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen 'Entegre mücadele geliştirilmesi' projesi çerçevesinde, Pazarlar Kirazı için "Kiraz-Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele" programı hayata geçirildi. Proje kapsamında 400 çiftçiye toplamda 5 ton Bordo Bulamacı dağıtıldı.

"Üreticilerimize hayırlı olsun"

Törende konuşan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, projenin çiftçilerin verimliliğini artırma noktasında önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında belediyemiz öncülüğünde başlattığımız ve Kütahya Valiliği, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi destekleriyle devam ettirdiğimiz Bordo Bulamacı dağıtım törenini gerçekleştirdik. Kütahya Valimiz Musa Işın'a, İlçe Kaymakamımız Alper Açıkgöz'e ve emeği geçen herkese üreticilerimiz adına teşekkür ederim. Bereketli ve hayırlı olsun."

Bordo bulamacı alan çiftçiler de desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Törene, Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Özdemir, daire amirleri, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Bordu bulamacı nedir?

"Bordo bulamacı, bağlarda fungusit olarak kullanılan bakır, sülfat ve sönmüş kirecin bir karışımıdır. Plasmopara viticola mantarının neden olduğu bağ mildiyösü bitki hastalığı başta olmak üzere özellikle bahçe, fidelik ve tarla bitkilerinde görülen mantari hastalıklara karşı kullanılır." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya Pazarlar'da Üreticilere Bordo Bulamacı Dağıtıldı - Son Dakika

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