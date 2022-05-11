Kütahya Tarım Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Tarım Fuarı açıldı

11.05.2022 16:18
Kütahya Tarım Fuarı açıldı

Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 12. kez kapılarını açtı.

Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 12. kez kapılarını açtı.

Kütahya Belediyesi Fuar alanında12. kez kapılarını açan Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Vekili Damcı, "Kütahya Belediyesi olarak tarımla uğraşan vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Özellikle tarımsal sulamada yüzde 25 gibi bir indirim gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra köyden mahalleye dönüşen 27 mahallemizde ikamet eden çiftçi kardeşlerimize yaklaşık bir ay önce yem bitkisi tohumu dağıttık. Ayrıca Geven bölgesinde 51 santigrata ulaşan bir sıcak su kuyusunu açtık. Söz konusu bölgeyi sera bölgesi ilan etme yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın ve Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Açılış töreninin sona ermesiyle birlikte Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, protokol üyeleriyle birlikte Tarım Fuarı'nı gezerek firmaların yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi alarak katılımcı firmalara hayırlı bol kazançlar diledi. - KÜTAHYA

Kütahya Tarım Fuarı açıldı
Kütahya Tarım Fuarı açıldı
Kütahya Tarım Fuarı açıldı
Kütahya Tarım Fuarı açıldı
Kütahya Tarım Fuarı açıldı

YORUMLAR
500
Kütahya'da 12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı Kütahya'da 12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Tarım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya Tarım Fuarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:26:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Tarım Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement