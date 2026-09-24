Kütahya Tavşanlı\'da Balıköy-Değirmisaz yolunda 4,5 km\'lik asfaltlama başlıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde yürütülen yatırımlar ve planlanan hizmetler, düzenlenen koordinasyon toplantısında ele alındı. Toplantıda, bölgedeki ulaşım projeleri başta olmak üzere belediye hizmetleri değerlendirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, AK Parti Balıköy Belde Başkanı İbrahim İlgün, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Bayar ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Balıköy'de saha incelemelerinde bulundu.

Beldede gerçekleştirilen incelemelerin ardından düzenlenen değerlendirme toplantısında, bölgenin ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Milletvekili Mehmet Demir, Madanlar Köyü bağlantı yolunda yürütülen 2 kilometrelik yol çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Demir, yapılan çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiğini belirtti. Demir ayrıca, Balıköy ile Değirmisaz arasındaki 4,5 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını duyurdu. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.