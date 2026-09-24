Kütahya Tavşanlı'da Balıköy-Değirmisaz yolunda 4,5 km'lik asfaltlama başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Tavşanlı'da Balıköy-Değirmisaz yolunda 4,5 km'lik asfaltlama başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı\'da Balıköy-Değirmisaz yolunda 4,5 km\'lik asfaltlama başlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı Balıköy'de düzenlenen toplantıda ulaşım projeleri ve belediye hizmetleri ele alındı. Milletvekili Demir, Madanlar bağlantı yolundaki 2 kilometrelik çalışmanın tamamlandığını, Balıköy-Değirmisaz yolunda 4,5 kilometrelik asfaltlamanın kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde yürütülen yatırımlar ve planlanan hizmetler, düzenlenen koordinasyon toplantısında ele alındı. Toplantıda, bölgedeki ulaşım projeleri başta olmak üzere belediye hizmetleri değerlendirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, AK Parti Balıköy Belde Başkanı İbrahim İlgün, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Bayar ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Balıköy'de saha incelemelerinde bulundu.

Beldede gerçekleştirilen incelemelerin ardından düzenlenen değerlendirme toplantısında, bölgenin ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Milletvekili Mehmet Demir, Madanlar Köyü bağlantı yolunda yürütülen 2 kilometrelik yol çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Demir, yapılan çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiğini belirtti. Demir ayrıca, Balıköy ile Değirmisaz arasındaki 4,5 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını duyurdu. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
MilletvekiliPolitikaTavşanlıBalıköyEkonomiKütahyaUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
09:47
Türk mafyayı İspanya’da vurdular
Türk mafyayı İspanya'da vurdular
09:30
Erdoğan’ı haklı çıkaran görüntü BM’nin hali tek kareye yansıdı
Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
08:58
Azerbaycan’dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
08:55
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 10:04:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da Balıköy-Değirmisaz yolunda 4,5 km'lik asfaltlama başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei