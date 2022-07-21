Kütahya Teknokent'te "Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark farkındalığı" isimli seminer - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Teknokent'te "Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark farkındalığı" isimli seminer

21.07.2022 11:39
Kütahya Teknokent'te "Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark farkındalığı" isimli seminer

Kütahya Tasarım Teknokent, "Ar-Ge Tasarım Merkezi-Teknopark Farkındalığı ve Güncel Avrupa Birliği Horizon & Eureka Hibe Destekleri" isimli seminere ev sahipliği yaptı.

Kütahya Tasarım Teknokent, "Ar-Ge Tasarım Merkezi-Teknopark Farkındalığı ve Güncel Avrupa Birliği Horizon & Eureka Hibe Destekleri" isimli seminere ev sahipliği yaptı.

Teknokent Toplantı Salonu'nda Universal & Partner tarafından düzenlenen seminere konuşmacılar Gonca Ertan, Ahmet Başak, Arsel Furkan Kamçı, Melisa Yelegen ve Doğukan Güner'in yanı sıra Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Yoşumaz ve Teknokent personelleri katıldı.

Etkinlikle ilgili Kütahya Tasarım Teknokent'ten yapılan açıklamada, "Seminerde Ar-Ge ve inovasyon merkezi, tasarım merkezi, kamu destekli hibeler, Avrupa Birliği hibe ve destekleri, vergi, hukuk, bağımsız denetim, finansman destekleri konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi. İnteraktif gerçekleşen seminer sonrası katılımcılar arasında yeni proje fikirleri doğdu. Söz konusu seminerlerin Kütahya Tasarım Teknokent aracılığıyla devam ettirilmesi planlanıyor" denildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da 800 kişiye yeni istihdam Kütahya'da 800 kişiye yeni istihdam Kütahya'da kadın üreticiden lavanta üretimi Kütahya'da kadın üreticiden lavanta üretimi
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Universal, Doğukan, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya Teknokent'te 'Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark farkındalığı' isimli seminer - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Teknokent'te "Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark farkındalığı" isimli seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement