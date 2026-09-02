Kütahya Valisi Işın, 30,7 kilometrelik Emet-Simav karayolu projesindeki çalışmaları yerinde denetledi
Kütahya Valisi Musa Işın, Emet-Simav karayolunda sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Toplam 30,7 kilometrelik güzergahta devam eden proje kapsamında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Vali Işın, projenin en kısa sürede tamamlanarak ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi talimatını verdi.
Kütahya Valisi Musa Işın, Emet- Simav karayolunda devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Vali Musa Işın, projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplam 30,7 kilometrelik güzergahta devam eden proje kapsamında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla yol standardının yükseltilmesi, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
Vali Işın, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürülmesini ve projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.
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