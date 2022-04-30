Kütahyalı meyve üreticilerine 'Bakla zınnı' böceği zararlısıyla mücadele uyarısı - Son Dakika

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve ağaçlarının yaprak, tomurcuk ve meyvelerini yiyerek zarar veren 'Bakla zınnı' böceği zararlısıyla mücadele konusunda meyve üreticilerine uyarılarda bulunuldu.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada," Bakla Zınnı böceği meyve bahçelerinde, ağaçlar çiçek açtığı zaman, böcek çiçek kısmından giriş yaparak çiçeklerin dişi ve erkek organlarının polen tozlarını, genç yaprak hatta tomurcuk ve meyveleri yiyerek zararlı olurlar. Bakla zınnı polifag bir zararlıdır. Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Biyoteknik mücadele de ağaçların altına mavi renkli su ile dolu kaplar ve leğenler yerleştirilir. Ergin böcekler mavi renge yönelerek kapların içerisindeki suya düşer. Kaplarda toplanan böcekler toplanarak imha edilir. Mekanik mücadele olarak erginlerin az hareketli oldukları sabahın erken saatlerinde ağaçlar altına bez örtüler serilerek ağaçlar kuvvetlice silkelenir ve toplanan erginler imha edilir" denildi. - KÜTAHYA